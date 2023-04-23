في الجولة 25 للدوري الممتاز.. مهمة سهلة للزوراء وصعبة على الطلبة وصراع محتدم على الصدارة

شفق نيوز/ تنطلق يوم غدٍ الاثنين، الجولة 25 لمنافسات الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وستشهد مباريات الجولة مهمة سهلة للزوراء ثالث الترتيب والطامح للبقاء في دائرة التنافس على المركز الأول، أمام النفط بالمركز 18 الساعي للتخلص من شبح الهبوط، بينما ينتظر للطلبة مهمة صعبة امام مضيفه العنيد دهوك وهو يلعب على ارضه ووسط جمهوره، وصراع محتدم على مركز الصدارة بين القوة الجوية الذي يلاقي الحدود المتحفز في مباراة صعبة ، والشرطة الذي سيلاقي اربيل المنتشي بفوزه في الجولة السابقة في ديربي كوردستان على دهوك، سيما وان الفريقين يمتلكان نفس الرصيد من النقاط ولكل منهما 48 نقطة لكن الجوية يتفوق على الشرطة بالأهداف.

وتقام يوم غد الاثنين خمس مواجهات ضمن منافسات الجولة 25، اثنان منها في الساعة 3:15 بعد الظهر، تجمع الأولى فريقا نادي نوروز وضيفه نادي النجف، ويضيف ملعب الصناعة في الثانية فريقا اصحاب الارض نادي الصناعة وضيفه نادي كربلاء، وتقام مباراة واحدة في الساعة الخامسة والنصف عصراً بين فريق نادي النفط وضيفه الزوراء ، ويضيف ملعب زاخو في الساعة 7:45 مساءً فريقا اصحاب الارض والجمهور نادي زاخو وضيفه نادي القاسم، وتقام مباراة واحدة في الساعة العاشرة مساءً بين فريقي دهوك وضيفه الطلبة على ملعب الأول.

وتتواصل منافسات الجولة 25 في اليوم التالي الثلاثاء باقامة خمس مواجهات يضيف ملعب الساحر احمد راضي في الساعة 3:15 بعد الظهر مباراة الكرخ وضيفه الكهرباء ، ويحتضن ملعب الشعب الدولي في 5:30 عصراً مباراة فريق نادي الشرطة وضيفه فريق نادي اربيل ، وفي نفس الوقت يلاقي فريق نادي نفط ميسان ضيفه فريق نادي البصرة على ملعب ميسان الدولي ، وعلى ملعب النجف الدولي يلتقي فريقا نادي الديوانية وضيفه نادي نفط الوسط، ويختتم مباراة الجولة فريقا نادي الحدود وضيفه نادي القوة الجوية وتقام المباراة في الساعة العاشرة مساءً على ملعب الشعب الدولي.

ويتصدر فريق القوة الجوية ترتيب الفرق بعد انتهاء الجولة 24 بالمركز الأول برصيد 48 نقطة، والشرطة بنفس الرصيد بمركز الوصافة، لكن يتخلف عن الجوية بفارق الأهداف، يلاحقهما الزوراء بفارق نقطة برصيد 47 نقطة بالمركز الثالث، ثم فريق الكهرباء بالترتيب الرابع برصيد 46 نقطة.