في الثانية الأخيرة.. ثالث منتخب عربي يتأهل لمونديال 2026

شفق نيوز- متابعة

خطف المنتخب التونسي، يوم الاثنين، بطاقة التأهل إلى كأس العالم 2026 بعد تسجيله هدف الفوز في الثانية الأخيرة على منتخب غينيا الاستوائية.

وعكس مجريات اللقاء، الذي سيطر عليه منتخب غينيا الاستوائية، خطف فراس شواط الكرة من مدافع غينيا الاستوائية، وانفرد تماماً بالمرمى، ليمررها إلى محمد علي بن رمضان الذي وضعها في المرمى الخالي.

وبهذا الفوز 1-0 تأهلت تونس للمونديال، مرافقة منتخب الأردن والمغرب، اللذان سبقاها للبطولة، ضامنة صدارة المجموعة، مبتعدة بفارق 10 نقاط عن ناميبيا، المتبقي لها 3 مباريات.

وبذلك تأهل نسور قرطاج للمرة السابعة بالتاريخ، إلى المونديال، بعد نسخ 1978 و1998 و2002 و2006 و2018 و2022.