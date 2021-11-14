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في البصرة واربيل.. منتخب شباب العراق يستعد لخوض بطولة غرب آسيا

Category: ريـاضة

Date: 2021-11-14T19:08:32+0000
في البصرة واربيل.. منتخب شباب العراق يستعد لخوض بطولة غرب آسيا

شفق نيوز/ يدخلُ منتخب شباب العراق لكرة القدم معسكرًا تدريبياً في البصرة للفترة من ١٤ ولغاية ٢٠٢١/١١/٢٠ استعداداً للمشاركة في منافساتِ بطولة غرب آسيا الثانية التي يُضيفها العراق في مدينتي البصرة وأربيل، وتنطلق في العشرين من الشهر الحالي.

وضمَ وفد منتخب الشباب (20) لاعباً، إضافة إلى الملاكين التدريبي والإداري، وسيلتحقُ ثلاثة لاعبين آخرين في وقتٍ لاحقٍ، وهم كلٌ من: عبد الرزاق قاسم، لاعب الشرطة، وبلند ازاد عمر، المحترف في الدوري الهولندي، وآلاي فاضل علي، المحترف في الدوري السويدي.

وأجرى منتخب الشباب أولى وحداته التدريبيّة في أحد ملاعب المدينة الرياضية في البصرة، واقتصرت على التدريباتِ الجماعيةِ الخفيفة المنوعة لامتصاص تعبِ السفر.

ويشرفُ على المنتخب الملاك التدريبي المؤلف من عماد محمد مدرباً، يساعده حسان تركي وأحمد والي، ومدرب حراس المرمى نوري عبد زيد، ومدرب اللياقة وليد جمعة، ومنتظر كولي محللاً فنياً. 

وسيواصلُ منتخب شباب العراق لكرة القدم تدريباته اليومية في البصرة، وسيخوضُ مباراةً وديةً أمام أحد أندية المحافظة قُبيل الدخول في معتركِ البطولة، حيثُ سيلتقي في افتتاحها منتخبنا أمام شقيقه الكويتي يوم السبت المقبل الموافق العشرين من الشهر الحالي.

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