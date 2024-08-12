في البصرة.. منتخب شباب العراق يتغلب على نظيره اليمني ودياً

شغق نيوز/ تغلب منتخب شباب العراق على نظيره اليمني بهدفين دون مقابل أحرزها كل من كرار جعفر وأيمن لؤي، في المباراة الودية التي أقيمت مساء اليوم الاثنين في ملعب الفيحاء بالبصرة.

وقاد المباراة الطاقم التحكيمي الدولي المؤلف من واثق محمد، وكرار عبد الكريم، وكرار عباس، وعلي أحمد شاكر حكماً رابعاً، ومقيّم الحكام الدكتور عزيز كريم.

وبهذه المباراة يختتم منتخب العراق للشباب معسكره التدريبي الذي أقيم في البصرة في الأول من آب الجاري، خاض فيه أربع مباريات، فاز على البحرين 3-0، ثم تعادل معه في المباراة الثانية 1-1، وفي المباراةِ الثالثة تعادل منتخبنا مع نظيره اليمني 1-1، وفازَ عليه اليوم 2-0.

ويأتي هذا المعسكر تحضيراً لدخول منتخبنا تصفيات كأس آسيا التي تنطلق في 21 من شهر أيلول المقبل في مجموعةٍ تضم إلى جانبه منتخباتَ تايلاند والفلبين وبروناي، ويتأهل بطل المجموعة لنهائياتِ كأس آسيا، كما تتأهل أفضل خمسة منتخباتٍ تحصل على المركز الثاني في تصفيات مجاميع القارة إلى النهائيات أيضا.