في البصرة .. تحديد نهاية الشهر الجاري موعداً لإقامة ودية العراق والكويت

شفق نيوز / أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن تحديد نهاية الشهر الحالي موعداً لإقامة مباراة ودية للمنتخب العراقي لكرة القدم أمام نظيره الكويتي.

وأوضح الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "مباراة المنتخب العراقي أمام منتخب الكويت ستقام في ملعب الميناء الأولمبي في الـ 30 من هذا الشهر لإقامة المباراة".

وكان الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم أعلن، يوم الأربعاء، وبشكل رسمي جاهزية ملعب البصرة لاحتضان مبارياتِ خليجي 25 المقرر انطلاقها مطلع العام المقبل.

وكانت اللجنة العليا المشرفة على بطولة خليجي 25 كشفت، يوم أمس الثلاثاء، عن مقترح لإقامة مباراة ودية للمنتخبين العراقي والكويتي تسبق انطلاقة البطولة، وتوجيه الدعوات لرؤساء حكومات البلدان المشاركة لحضور المنافسات.

ويترأس العراق "البلد المنظم" المجموعة الاولى في بطولة خليجي 25، وسيكون الى جانبه حسب تسلسل القرعة اليمن والسعودية وسلطنة عمان.

فيما ترأس منتخب البحرين المجموعة الثانية كونه بطل البطولة الاخيرة، وسيكون الى جانبه حسب تسلسل القرعة الكويت وقطر والإمارات.