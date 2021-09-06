في اجتماع طارئ.. القوة الجوية يرفض استقالة رئيسها رسمياً

شفق نيوز/ عقدت الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية الرياضي، يوم الاثنين، اجتماعاً استثنائياً تناولت فيه عدة مواضيع، وفي مقدمتها رفض استقالة رئيس النادي.

وقال امين سر النادي محمد صوب الله، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان "أعضاء الهيئة الإدارية رفضوا رسميا وبالاجماع استقالة رئيس النادي شهاب جاهد التي قدمها في 23 اب الماضي".

واشار الى ان "رئيس النادي وأعضاء الهيئة الادارية يعملون كخلية نحل واحدة من اجل الارتقاء بالنادي نحو الافضل دائما والمحافظة على القمة، واستطعنا خلال فترة وجيزة وصعبة تحقيق الانجازات وإسعاد جمهوره العريق بعد الفوز بلقبي الدوري والكأس".

واكد صوب الله ان "قائد القوة الجوية يتمتع بحب جميع اعضاء الهيئة العامة وجمهور الصقور وتصدى للكثير من الأمور ولابد من رفض استقالته".