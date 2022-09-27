"في اجتماع استثنائي".. الأولمبية العراقية تنهي عضوية نائبي الرئيس

شفق نيوز/ عقدت الجمعية العامة للجنة الأولمبية الوطنية العراقية يوم الثلاثاء، إجتماعاً إستثنائياً لبحث عدد من الملفات الأولمبية الوطنية واتخاذ القرارات بصددها.

وذكر بيان للاولمبية ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية رعد حمودي حيث أدار الاجتماع بعد إكتمال النصاب القانوني بحضور ستة وثلاثين عضواً.

وأضاف البيان؛ أنه تم بحث الملفات تتابعاً على وفق جدول الأعمال والوثائق التي كانت قدمتها الأمانة العامة لأعضاء الجمعية العامة على وفق التوقيتات المقررة في النظام الداخلي للجنة الأولمبية.

إنتخابات مركز التسوية

وأشار البيان إلى ان الرئيس اوعز بإجراء الانتخابات الخاصة بتشكيل مجلس التسوية والتحكيم الرياضي، ولجنة الأخلاقيات، حيث أسفرت النتائج عن فوز السيد زيد فارس رحيم رئيساً لغرفة المحكمين وثمانية محكمين هم ضرغام عبدالحسين ولينا بهاء ضياء وأحمد جبار خليل وفلاح حسن محسن وبشرى عبدالرزاق عبدالحسين ومصطفى ضاري كاظم وريسان سلام عبد الحسين وعلي سلمان إلياس، فيما فاز بعضوية مجلس إدارة المركز ثلاثة أعضاء هم أروى زو محمود حسين وعلي حسين علي وبراق خضير جواد.

وفاز بعضوية لجنة الأخلاقيات عضوان إثنان هما هديل طالب محمد ومصطفى علاء حسين.

وستتم مفاتحة مجلس القضاء الأعلى لإجراء إنتخابات تكميلية لاحقة للمناصب التي بقيت شاغرة في ملاك مجلس التسوية ولجنة الأخلاقيات.

ويشار إلى أن مجلس القضاء الأعلى كان قد عيّن، في وقت سابق، القاضي محمد علي محمود نديم رئيساً لمركز التسوية والتحكيم الرياضي كي يكتسب المجلس الصبغة القانونية وتكون قراراته ملزمة في جميع دوائر التنفيذ العراقية.

مصادقة نظام الممثليات

وتابع البيان؛ أنه بعد دراسة مستفيضة للتعديلات التي قدمها عضو الجمعية العامة السيد إبراهيم خليل إبراهيم على النظام الداخلي المقترح لممثليات اللجنة الأولمبية في المحافظات ومداخلات من الأعضاء تمت المصادقة على النظام بالإجماع.

إنهاء عضوية نوّاب الرئيس

ووفقا للبيان؛ تمت المصادقة أيضاً، وبالاجماع، على إنهاء عضوية نوّاب الرئيس حيث قدم النائب الأول السابق السيد إياد نجف إستقالته أمام الجمعية العامة وتم قبولها بالإجماع فيما أنهيت عضوية النائب الثاني السابق السيد حيدر الجميلي على وفق الفقرة خامساً من المادة عشرين من النظام الداخلي وذلك لفقدانه مؤهل تمثيله لاتحاد الفروسية في الجمعية العامة، كما أنهيت عضوية النائب الثالث السابق السيد أحمد حنون ممثل إتحاد البيسبول الذي أخرجته اللجنة الأولمبية الدولية من برنامجها الأولمبي.

لجنة الانتخابات التكميلية

وتلى الرئيس أسماء اللجنة القضائية الانتخابية السباعية، المرشحة عن مجلس القضاء الأعلى، لإجراء الانتخابات التكميلية المقبلة للمكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية العراقية، حيث صادقت الجمعية العامة بالإجماع، على ترشيحهم، بحسب البيان.

مقترح لجنة تكييف الاتحادات

وكشف البيان عن إتمام دراسة تشكيل لجنة انبثقت عن الجمعية العامة تعمل على مساعدة الاتحادات في تكييف وضعها القانوني مع مقتضيات قانون الاتحادات الرياضية رقم 20 لسنة 2021 على أن يتم ذلك بالتشاور والتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة.