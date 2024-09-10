في اتصال هاتفي.. أيمن حسين يطمئن الشعب العراقي: عائد بعد 10 أيام

شفق نيوز/ أكد لاعب المنتخب العراقي لكرة القدم، وأبرز هدافيه أيمن حسين، يوم الثلاثاء، قرب عودته للمشاركة في مباريات المنتخب، مطمئناً الجماهير الكروية على صحته، خلال اتصال هاتفي مع محافظ كركوك ريبوار طه.

وقال طه في تصريح بالصوت والصورة مخاطباً أيمن حسين، ورد لوكالة شفق نيوز: "كيف حالك كابتن أيمن.. طمنا عليك وعلى صحتك.. نحن أعيننا عليك وأنت تسجل الأهداف للعراق عامة وكركوك خاصة.. أهلك وناسك في كركوك يريدون الاطمئنان عليك.. وأنا اهتم بصحتك ونريد عودتك بسلام إلى كركوك".

وأضاف: "نريد منك تسجيل أهداف عدة، والعودة بقوة إلى صفوف المنتخب.. أي حق لم تنله في كركوك، ستناله هذه المرة، وننتظر عودتك بسلام، وبعدها سنزورك في منزلك".

وفي السياق قال أيمن حسين، إن "صحته جيدة وأن الاهتمام به كان على مستوى عالٍ، من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس الاتحاد العراقي عدنان درجال والسفير العراقي والأطباء في الكويت والبصرة".

وأشار نجم المنتخب العراقي، إلى أن "الفريق الطبي منحه استراحة بين عشرة أيام إلى أسبوعين، وبعدها سيعود".