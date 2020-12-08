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في ابطال اسيا.. الجوية يسمّي فرطوس مدرباً "شكلياً" وأديشو يقود الفريق من الكواليس

Category: ريـاضة

Date: 2020-12-08T15:45:58+0000
في ابطال اسيا.. الجوية يسمّي فرطوس مدرباً "شكلياً" وأديشو يقود الفريق من الكواليس

شفق نيوز/ اعلنت ادارة القوة الجوية عن تسمية اللاعب الدولي السابق مجبل فرطوس لقيادة فريق القوة الجوية ببطولة دوري أبطال آسيا بكرة القدم بدلا من المدرب الحالي ايوب اوديشو.

وقال علي زغير عضو إدارة النادي لوكالة شفق نيوز ان الادارة اتخذت هذا القرار بسبب عدم امتلاك ايوب اوديشو لشهادة "البروفيشنال" التدريبية وهذا شرط من شروط الاتحاد الدولي.

وبين زغير؛ ان تواجد فرطوس الذي يمتلك شهادة "البروفيشنال" سيكون تواجده شكليا مع تواجد المدرب أيوب الذي سيكون بهيئة مساعد لكنه في الأساس هو المدرب القائد للفريق الجوي.

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