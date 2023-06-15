فينيسيوس يقود لجنة جديدة تابعة للفيفا لمكافحة العنصرية

قال جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) لرويترز، اليوم الخميس، إن فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد سيقود لجنة خاصة تابعة للفيفا مؤلفة من لاعبين ستقترح عقوبات أقوى لمواجهة السلوك التمييزي في الرياضة.

وتعرض مهاجم البرازيل لإساءات عنصرية حين كان ريال مدريد يواجه مضيفه بلنسية في مايو الماضي، وهي الحالة العاشرة التي تستهدف اللاعب البالغ من العمر 22 عاما، كما ذكرت رابطة الدوري الإسباني لمدعين هذا الموسم.

وأضاف إنفانتينو عقب اجتماع مع فينيسيوس ومنتخب البرازيل الذي يواجه غينيا في برشلونة، يوم السبت، ضمن حملة لمناهضة العنصرية يقودها الاتحاد البرازيلي "لا مزيد من كرة القدم وسط العنصرية، يجب أن تتوقف المباريات فورا عند حدوث ذلك، هذا يكفي". وتابع "طلبت من فينيسيوس أن يترأس مجموعة من اللاعبين ستطرح عقوبات ضد العنصرية مشددة أكثر من الإجراءات المطبقة من سلطات كرة القدم حول العالم.

وتابع حديثه "يجب الإنصات إلى اللاعبين الذين يحتاجون للعمل في بيئة أكثر أمانا، نحن جادون في ذلك".

وواصل "نحتاج إلى عقوبات أشد ولا يمكن التسامح أكثر مع العنصرية في كرة القدم، وكرئيس للفيفا شعرت بالحاجة للتحدث مع فينيسوس بشكل شخصي في هذا الأمر".

وفي أعقاب واقعة العنصرية، كتب فينيسيوس عبر حسابه على تويتر: "هذه ليست المرة الأولى أوالثانية أوالثالثة.. العنصرية أمر طبيعي في الدوري الإسباني".

وتلقى اللاعب دعمًا من مجتمع كرة القدم حول العالم، وذلك بجانب الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا الذي كتب في تغريدة: "أود أن أعبر عن دعمي لفينيسيوس. الشاب الذي دون شك يعد أفضل لاعبي ريال مدريد ويعاني من تكرار الإهانات ضده. أتمنى أن يتخذ فيفا موقفًا وكل المؤسسات المعنية لمنع العنصرية من التوغل في كرة القدم".