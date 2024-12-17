جوائز "ذا بيست".. فينيسيوس وأنشيلوتي الأفضل وسيدات برشلونة يكتسحن تشكيلة العام

‎شفق نيوز/ توج فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد والبرازيل، مساء الثلاثاء، بجائزة The Best من FIFA لأفضل لاعب للمرة الأولى في مسيرته الاحترافية، فيما فاز مدرب الفريق الملكي، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، بجائزة أفضل مدرب في العالم.

‎وقدم فينيسيوس، خلال موسم 2023\24 مستوىً رائعًا، حيث حسم الكثير من المباريات المهمة بالنسبة لفريقه ريال مدريد مسجلًا 24 هدفًا خلال 39 مباراة خاضها في جميع البطولات.

‎ومن أبرز لحظاته العظيمة، هي هدفه في نهائي دوري أبطال أوروبا في شباك بوروسيا دورتموند، مع إحرازه الهاتريك في مرمى برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني.

‎وأصبح فينيسيوس جونيور، أول برازيلي يفوز بجائزة FIFA لأفضل لاعب في العالم منذ عام 2007 حينما توج بها ريكاردو كاكا، وهو أول من يفوز بها تحت مسمى The Best.

‎وتصدر فينيسيوس التصويت متفوقًا على عشرة مرشحين آخرين برصيد 48 نقطة، متقدما على لاعب وسط مانشستر سيتي رودري (43 نقطة) وزميله في ريال مدريد جود بيلينغهام (37 نقطة).

في السياق، حصلت أيتانا بونماتي على جائزة The Best من FIFA لأفضل لاعبة لعام 2024.

وبعد احتفاظها باللقب الذي فازت به للمرة الأولى في العام الماضي، أصبحت نجمة إسبانيا وبرشلونة سادس لاعبة – بعد ميا هام، وكارلي لويد، ومارتا، وبيرغت برينز وزميلتها أليكسيا بوتياس – تفوز بالجائزة لأكثر من مرة.

وحققت بونماتي موسمًا آخر مليء بالألقاب بقميص النادي والمنتخب؛ حيث سجلت هدفًا في المباراة النهائية عندما فازت إسبانيا بدوري الأمم الأوروبية للسيدات، وكررت هذا الإنجاز على مستوى الأندية مع برشلونة، بتحقيق لقب آخر لدوري أبطال أوروبا للسيدات.

وحصلت اللاعبة البالغة من العمر 26 عامًا على لقب أفضل لاعبة في البطولة الأخيرة لدوري الأبطال، وساهمت في قيادة فريقها لتحقيق الثلاثية المحلية، وفازت بعدد كبير من الألقاب الأخرى خلال الموسم.

ونافست بونماتي 15 مرشحة من زميلاتها، قبل أن تتصدر الاستطلاع بحصولها على 52 نقطة، متفوقة على باربرا باندا (39 نقطة) وكارولين غراهام هانسن (37 نقطة)، اللتين أنهتا عملية التصويت في المركزين الثاني والثالث على التوالي.

إلى ذلك، حصل كارلو أنشيلوتي على جائزة The Best من FIFA لأفضل مدرب فئة الرجال لعام 2024.

وحصد الإيطالي الجائزة بعد منافسة شديدة من زملائه المرشحين تشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن، ولويس دي لا فوينتي مدرب منتخب إسبانيا، وبيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، وليونيل سكالوني مدرب منتخب الأرجنتين، ليظفر بها لأول مرة بعد موسمٍ آخر حافل بالألقاب مع ريال مدريد.

اللوس بلانكوس أصبح معتادًا على حصد الألقاب في عهد أنشيلوتي، وهو ما تكرر خلال موسم 2023\24 ليظفر بثلاثة ألقاب، وهي الدوري الإسباني، وكأس السوبر الإسباني، إلى جانب لقب دوري أبطال أوروبا بعد تفوقه على بوروسيا دورتموند 2-0 في المباراة النهائية.

ويعد هذا اللقب الخامس عشر لريال مدريد في دوري الأبطال، والسادس في آخر 11 موسمًا، مقدمًا أرقامًا قياسية لا تضاهى في هذا الجانب.

وتم تسليم أنشيلوتي جائزة The Best من FIFA لأفضل مدرب في أكاديمية أسباير بعد تصدره التصويت برصيد 26 نقطة، متفوقًا على زملائه المرشحين تشابي ألونسو (22 نقطة)، ولويس دي لا فوينتي (11 نقطة)، وبيب غوارديولا (10 نقاط) وليونيل سكالوني (4 نقاط).

في غضون ذلك، هيمنت نجمات برشلونة وبطلات الولايات المتحدة الأمريكية في الأولمبياد على تشكيلة FIFA لأفضل 11 لاعبة في العالم. إجمالًا، تم اختيار ست لاعبات من البلوغرانا، بينما ضمّت التشكيلة ثلاث لاعبات من المنتخب الأمريكي المتوج بالميدالية الذهبية في بطولة كرة القدم الأولمبية للسيدات في باريس.

كما ضمت التشكيلة كلًا من لوسي برونز، التي انضمت إلى تشيلسي قادمةً من برشلونة في يوليو بعد عامٍ حافل بالألقاب، وغابي بورتيليو، نجمة فريق كورينثيانز المتوج بعدد من البطولات وعضوة المنتخب البرازيلي الفائز بالميدالية الفضية في باريس.