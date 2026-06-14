فينيسيوس بعد التعادل مع المغرب: علينا التأقلم سريعاً مع أجواء البطولة

شفق نيوز- متابعة

قال نجم المنتخب البرازيلي فينيسيوس، عقب تعادل البرازيل والمغرب بهدف لكل منهما ضمن منافسات كأس العالم 2026 في المباراة الافتتاحية، أنها من أصعب مباريات البطولة.

وتابع فينيسيوس: "علينا التأقلم مع أجوائها بأسرع وقت ممكن، لا سيما وأن البرازيل تنتظر مواجهتين مهمتين ضمن المجموعة الثالثة أمام هايتي واسكتلندا".

وأضاف أن استقبال هدف مبكر سجّله المغرب غيّر طريقة لعب الفريق تماماً، لكن يجب التأقلم مع مثل هذه الظروف وتجاوز الهفوات.

وأوضح أن الفوز بكأس العالم يتطلب امتلاك القدرة على الصمود أثناء المعاناة، واستيعاب الصدمات، والعودة في النتيجة عند الحاجة، ولذلك يجب أن يكون الفريق مستعداً لكل السيناريوهات.

وكان النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور قد حصل بعد مواجهة البرازيل والمغرب على جائزة أفضل لاعب في المباراة، والتي قدّمها له الأسطورة البرازيلية رونالدو.

وانتهت المباراة بتعادل المنتخب المغربي مع نظيره البرازيلي بهدف لكل منهما، ضمن منافسات المجموعة الثالثة من كأس العالم 2026.

وسجّل للمغرب إسماعيل صيباري في الدقيقة 21، فيما سجّل للبرازيل فينيسيوس جونيور هدف التعادل في الدقيقة 32.