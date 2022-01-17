فيليب يقود الميناء خلفاً لشمران

شفق نيوز / أعلنت إدارة نادي الميناء لكرة القديم، يوم الاثنين، إقالة المدرب هاتف شمران بشكل رسمي، وتسمية المدرب أمين فيليب، خلفاً له، لقيادة الفريق الكروي للمرحلة المقبلة، بمساعدة العاجي كارين جوريس.

وكان فيليب، قد حصل على لقب الدوري الأردني مع فريق الرمثا، ويعد أحد تلاميذ عمو بابا.

يذكر أن أمين سيعود للعراق، بعد أكثر من 15 عاماً من الغربة، وتحديدا لمحافظة البصرة، التي مثلها لاعبا في ناديي الجنوب والاتحاد البصري أواخر ثمانينيات القرن الماضي.

ويحتل الميناء، في الوقت الحالي، المركز 19 في ترتيب الدوري العراقي الممتاز، برصيد 14 نقطة، بعد ختام المرحلة الأولى .