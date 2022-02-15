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"فيفبرو" تعارض اقامة كاس العالم كل عامين

Category: ريـاضة

Date: 2022-02-15T13:35:21+0000
"فيفبرو" تعارض اقامة كاس العالم كل عامين

شفق نيوز/ بحسب ما توصل إليه استفتاء أجرته نقابة اللاعبين المحترفين "فيفبرو"، نشر الثلاثاء، تعارض غالبية اللاعبين المحترفين فكرة إقامة كأس العالم لكرة القدم كل سنتين، المقترحة من الاتحاد الدولي "فيفا"، إذ تؤيد نسبة 75 في المئة الإبقاء على النظام الحالي كل أربع سنوات.

وأجرت "فيفبرو" الاستطلاع مع أكثر من ألف لاعب كرة قدم محترف حول العالم حيال رغباتهم في مستقبل الروزنامة الدولية التي يود الاتحاد الدولي إصلاحها من أجل تنظيم كأس العالم كل عامين.

وفقًا للدراسة، فإن 77 في المئة من اللاعبين الأوروبيين والآسيويين يفضلون إقامة كأس العالم كل أربع سنوات، وما نسبته 63% في القارة الأميركية.

أما بالنسبة للأفارقة، فإن 49 في المئة منهم يرغب في الحفاظ على النظام الحالي، بينما ينقسم الآخرون بين إقامة المونديال كل سنتين أو كل ثلاث سنوات.

وقالت النقابة إن "هناك طلبًا في الأسواق الصغيرة والمتوسطة لتطوير وتقوية المنافسات الدولية"، مضيفة أنها ترغب في "تشجيع الاستثمار في المسابقات الإقليمية".

عند سؤالهم عن بطولاتهم المفضلة، اختار 81 في المئة من اللاعبين حول العالم الدوريات المحلية أو كأس العالم "في نظامها الحالي الذي يقام كل أربع سنوات".

وقال يوناس باير-هوفمان، أمين عام فيفبرو، في البيان إن "21 في المئة فقط من اللاعبين يرون أن أصواتهم مسموعة وأن رفاهيتهم تحظى بالاهتمام الكافي من قبل الاتحاد الدولي".

ودافع رئيس "فيفا" السويسري جاني إنفانتينو عن اقتراح إقامة المونديال كل سنتين، ويواجه معارضة من اتحادي أوروبا وأميركا الجنوبية والأندية الكبرى، لكنه يحظى بدعم الاتحاد الأفريقي.

 

 

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