"فيفا" يُطلق جائزة جديدة للسلام

شفق نيوز- متابعة

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يوم الأربعاء، عن إطلاق جائزة جديدة للسلام، ستمنح خلال قرعة كأس العالم التي ستقام يوم 5 كانون الأول/ ديسمبر المقبل في العاصمة الأميركية واشنطن.

وقال "فيفا" في بيان، إن الجائزة، التي تُسمى "جائزة الفيفا للسلام"، هدفها تكريم الجهود الاستثنائية من أجل السلام.

وذكر رئيس "فيفا" جياني إنفانتينو: "في عالم يزداد اضطرابا وانقساما، يجب الاعتراف بالمساهمة المتميزة لكل من يعمل بجدية لإنهاء النزاعات وجمع الناس في روح السلام".

وأوضح الاتحاد الدولي أن الجائزة التي سيقدمها إنفانتينو في 2025، ستُمنح بشكل سنوي بالنيابة عن الجماهير من جميع أنحاء العالم.

وكان "فيفا" قام مؤخرا بتعيين إيفانكا ترمب ابنة الرئيس الأميركي دونالد ترمب في مجلس إدارة مشروع تعليمي بقيمة 100 مليون دولار يتم تمويله جزئيا من مبيعات تذاكر مونديال 2026.