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"فيفا" يوافق على إقامة مباراة العراق وزامبيا في بغداد

Category: ريـاضة

Date: 2022-03-10T17:32:49+0000
"فيفا" يوافق على إقامة مباراة العراق وزامبيا في بغداد

شفق نيوز/ وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يوم الخميس، على إقامةِ المباراة الوديّة بين المنتخب العراقي ونظيره الزامبي على ملعب المدينة الدولي في العاصمة بغداد.

وقال الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان "فيفا" وافق رسمياً على إقامة المباراة الودية في الثامن عشر من الشهر الجاري في بغداد، وذلك ضمن التحضيرات لمواجهتي الإمارات وسوريا ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022.

ومن المؤمل أن يباشر المنتخب العراقي بمعسكره التدريبي مساء يوم غد الجمعة في بغداد من خلال التجمع في مقر الإقامة، على أن تكون أول وحدة تدريبية فعلية عصر يوم السبت المقبل في ملعب الشعب الدولي.

يذكر أن الجهاز الفني للمنتخب العراقي قد أعلن في وقتٍ سابقٍ، قائمة اللاعبين الذين تم استدعاؤهم للانخراط في معسكر بغداد، والمؤلفة من ٤٦ لاعباً على أن تُقلص إلى ٢٨ لاعباً قبل مواجهتي الإمارات وسوريا.

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