فيفا يوافق على دخول العراق ضمن مشروع تطوير الفئات العمريّة

شفق نيوز/ وافق الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الاثنين، موافقة الاتحاد الدوليّ لكرة القدم (فيفا)، على دخول العراق ضمن مشروعِ تطوير الفئات العمريّة، واعتمد في ذلك على ما قدّمه العراق من برنامجٍ تطويري.

جاء ذلك، خلال اجتماع موسع عقدَ في مقرِّ الاتحادِ العراقيّ لكُرةِ القدم، اليوم الاثنين، الاجتماعُ المُوسع بين الاتحادِ العراقيّ لكُرةِ القدم مع رؤساءِ الاتحاداتِ الفرعيّة لمناقشةِ العديد من القضايا المُتعلقة بتَطويرِ اللعبةِ في المُحافظات.

وحضر الاجتماع رئيسُ الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم «عدنان درجال» ونائباه «علي جبار» و «يونس محمود»، وأعضاء المكتب التنفيذيّ (أحمد الموسوي وغالب الزاملي وخلف جلال ومحمد ناصر ورحيم لفتة وكوفند عبدالخالق).

وأكد رئيسُ الاتحاد عدنان درجال، على إقامةِ مشروع الحلم، وذلك في 15 شباط / فبراير من العامّ المُقبل في كلٍ من العاصمةِ بغداد ومدينتي البصرة وأربيل كمرحلةٍ أولى.

وأضاف درجال، أن الملاكاتَ الأجنبية لإدارةِ المشروع ستزور العاصمةَ بغداد ومحافظتي البصرة وأربيل للتحضير للمشروع، مطالباً، الاتحاداتَ الفرعيّة الـ (17) بترشيح مديرين فنيين للعمل في المشروع.

وأوضح أن "بطولةَ كأس العالم للناشئين ستقام كل عامٍ بدلاً من عامين، وكذلك الحال لبُطولةِ آسيا للفئةِ نفسها"، مؤكداً: إنه، ومن أجل مواكبةِ ذلك، يجب التذكيرُ بأن تكون لدى كل فريقٍ في دوري المُحترفين أربعة فرق للفئاتِ العمريّة، ودوري الدرجة الممتازة ثلاثة فرق للفئات العمريّة، مما يزيد من قاعدةِ اللاعبين وتسجيل لاعبي الفئات العمريّة سيقضي على التزويرِ في أعمار اللاعبين.

وتابع: "سأقومُ بزيارةٍ إلى المحافظاتِ من أجل لقاءِ المحافظيّن، وحثهم على صرفِ الأموال المُخصصةِ للاتحاداتِ الفرعيّة، وتخصيص قطع الأراضي لمشروع الحلم، لأنه ليس مشروعَ الاتحاد العراقيّ لكُرةِ القدم فحسب، بل هو مشروع دولة، وهذا المشروعُ سيستقطب العديدَ من المدربين، وفي جميع الاختصاصات".

وذكر رئيسُ الاتحاد، أن الاتحاد الدولي وافق على دخول العراق ضمن مشروعِ تطوير الفئات العمريّة، واعتمد في ذلك على ما قدّمه العراق من برنامجٍ تطويري.

هذا واستعرض المديرُ الفنيّ لمشروع الحلم (كارلوس رودريغيز) أمام المكتبِ التنفيذيّ للاتحاد ورؤساء الاتحادات الفرعية جوانبَ متعددةً من مشروع الحلم في الارتقاء بقاعدةِ كرة القدم مستقبلاً.