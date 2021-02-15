فيفا" يمنح التطبيعية الثقة لإكمال خارطة الطريق للكرة العراقية

شفق نيوز/ اعلنت الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الاثنين، عن تلقيها رسالةً رسميةً من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يعلنُ فيها دعمهُ الكامل للخطوات الصحيحة والسليمة التي اتخذتها الهيأة في إكمال خارطة الطريق، وصولاً إلى إجراء الانتخابات لاختيار مكتب تنفيذي جديد لإدارة المرحلة المقبلة لأربع سنوات مقبلة.

وجاءَ في رسالة الاتحاد الدولي بحسب بيان للهيأة التطبيعية ورد لوكالة شفق نيوز، "أنهم تسلموا قرارات محكمة (كاس) في الـ21 من كانون الثاني/ يناير الماضي، كما تلقوا كذلك رسالة غير مؤرخة من أعضاء في الهيئة العامة، بخصوص المطالبة بإجراء انتخابات سريعة خلال 90 يوماً، الفيفا يرى أن الهيأة التطبيعية أحرزت تقدماً كبيراً في إكمال النظام الأساسي للاتحاد العراقي لكرة القدم، وسيكون جاهزاً وفق التوقيتات والمهام المحددة على إقامة الانتخابات في موعدٍ لا يتجاوز الـ30 من شهر حزيران/يونيو المقبل".

وأوضح "فيفا"، "أن الفترة الحالية من أعمال الهيأة التطبيعية تتماشى مع متطلبات قرارات (كاس) بقدر ما قد يكون قابلاً للتطبيق". مشدداً على: "أن الاتحادين الدولي والآسيوي نسقا مع الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم على مواصلة الاستراتيجية المتفق عليها وفق المواعيد المتفق عليها مسبقاً".

وحدّدت رسالة الاتحاد الدولي لكرة القدم التوقيتات المطلوبة في إنجاز المهام الموكلة للهيأة التطبيعية، حيث يجب أن تتم الموافقة على النظام الأساسي للاتحاد العراقي لكرة القدم وقانون الانتخابات في موعد أقصاه الرابع من نيسان/ أبريل المقبل، فيما الموافقة والانتخابات بما يتعلق بالاتحادات الفرعية في تاريخ لا يتجاوز الـ31 من ايار/ مايو المقبل، وتنتهي مهمة التطبيعية في موعد أقصاه الـ30 من حزيران/ يونيو المقبل، بعد إجراء انتخابات مكتب تنفيذي جديد للاتحاد العراقي لكرة القدم لأربع سنوات مقبلة.