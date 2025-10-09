فيفا يلمح لرفض إقامة مباراة برشلونة وفياريال في ميامي

شفق نيوز- متابعة

ألمح رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني إنفانتينو، يوم الخميس، إلى إمكانية رفض الفيفا إقامة مباريات الدوريات المحلية خارج البلاد، في إشارة إلى إمكانية رفض إقامة مباراتي برشلونة وفياريال في ميامي الأمريكية، وميلان وكومو في بيرث الأسترالية.

وقال إنفانتينو، في الجمعية العمومية لرابطة الأندية الأوروبية، إن "لدينا هيكلاً يسمح بإقامة المباريات محلياً وقارياً وعالمياً، وهو ما جعل كرة القدم الرياضة الأولى في العالم".

وأضاف، "إذا أردنا كسر هذا الهيكل فنحن نخاطر بشدة"، معتبراً أن تنظيم المباريات خارج هذا الإطار يحتاج إلى دراسة دقيقة.

وأشار إنفانتينو، إلى أن رأيه الشخصي لن يعلنه حالياً، لكنه لفت إلى موافقة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" على الأمر.

وكان "يويفا"، وافق على طلبي الدوري الإسباني والإيطالي، إقامة مباريات خارج البلاد خلال الموسم، مع طلب الضوء الأخضر النهائي من الـ"فيفا" لاتخاذ القرار.

ومن المقرر أن يلعب نادي فياريال مع برشلونة في مدينة ميامي الأمريكية، في ديسمبر/ كانون الأول المقبل، بينما يلتقي ميلان فريق كومو في مدينة بيرث الأسترالية، في فبراير/ شباط المقبل.