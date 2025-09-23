"فيفا" يلزم اتحاد الكرة العراقي بدفع مليوني دولار لكاساس ومساعديه

شفق نيوز- بغداد

أصدرت لجنة شؤون اللاعبين والمدربين في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، يوم الثلاثاء، قراراً يلزم الاتحاد العراقي لكرة القدم، بدفع مبلغ 2 مليون دولار كتعويضات مالية للمدرب الإسباني خيسوس كاساس ومساعديه الذين قادوا المنتخب الوطني العراقي، وذلك بعد شكوى تقدموا بها بشأن إقالتهم من تدريب المنتخب.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن المدرب كاساس، الذي تولى تدريب المنتخب الوطني في فترة سابقة، ومساعديه الذين كانوا يعملون تحت قيادته، تقدموا بشكوى رسمية إلى الفيفا بسبب عدم دفع رواتبهم المستحقة بعد إقالتهم من مهامهم.

وأضاف مراسلنا أن فيفا قرر أن يدفع الاتحاد العراقي لكرة القدم مبلغ 550 ألف دولار للمدرب كاساس كتعويض عن رواتبه المتأخرة، بالإضافة إلى مليون و450 ألف دولار لمساعديه كرواتب مستحقة حتى بداية عام 2027.

وبين أن هذا القرار بناءً على عدم الوفاء بالتزامات العقد المبرم بين الطرفين، والذي ينص على دفع الرواتب والتعويضات المالية وفقاً للاتفاقات المتفق عليها بين المدرب والاتحاد.

من جانبهم، أكد المدرب كاساس ومساعدوه في بيان صحفي أنهم كان لديهم كامل الثقة في أن حقوقهم ستكون محمية، وأنهم اضطروا إلى تقديم الشكوى بسبب عدم تنفيذ التزامات الاتحاد العراقي في الوقت المحدد، كما أعربوا عن أسفهم للطريقة التي تم بها التعامل معهم، مؤكدين أن قرار الفيفا جاء في إطار الحفاظ على العدالة في العالم الرياضي.

ويعتبر هذا القرار من الفيفا ضربة قوية للاتحاد العراقي لكرة القدم، الذي سيواجه الآن تحدياً مالياً كبيراً في تسوية هذا الملف، مما قد يؤثر على قدرته على تمويل المشاريع المستقبلية، مثل تطوير الدوري المحلي أو تنظيم معسكرات تدريبية للمنتخب الوطني وغيرها.