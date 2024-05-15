"فيفا" يكشف عن عدد مقاعد كأس العالم تحت 17 ويعتمد بطولات كأس العرب

شفق نيوز/ كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا " رسمياً عن عدد المقاعد المخصصة لمنتخبات العالم في بطولة كأس العالم تحت 17 عاماً في قطر خلال الأعوام من 2025 حتى 2029 بمشاركة 48 منتخباً.

ويقود المنتخب العراقي تحت 17 سنة المدرب احمد كاظم الذي سماه الاتحاد العراقي مدرباً للناشئين بعد توليه مهمة ادارة الكرة العراقية .

وستكون مقاعد المنتخبات على النحو التالي، من آسيا (9) منتخبات ، من أفريقيا (10) منتخبات ، من أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (8) منتخبات ، من أمريكا الجنوبية (7) منتخبات ، ومن أوقيانوسيا (3) منتخبات ، من أوروبا (11) منتخباً .

يذكر أن المنتخب الألماني قد فاز بآخر بطولة عام 2023 .

من جانب آخر قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم في اجتماعه بتايلاند اعتماد بطولة كأس العرب وإقامة ثلاث نسخ من البطولة في 2025 و 2029 و 2033 في دولة قطر.