"فيفا" يكشف عن الأندية الأكثر إنفاقاً في الانتقالات الشتوية

شفق نيوز/ كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يوم الثلاثاء، عن أكثر الأندية إنفاقاً على التعاقد مع اللاعبين والمدربين خلال فترة الانتقالات الشتوية للموسم الحالي 2024.

وبحسب تقرير نشره الاتحاد الدولي كانت الأندية الفرنسية الأكثر إنفاقاً حيث بلغ قرابة 270 مليون يورو، والمبلغ ضعف الإجمالي الذي دفعته الأندية الفرنسية العام الماضي خلال فترة الانتقالات نفسها، بزيادة قدرها 121.1% مقارنة مع شهر كانون الثاني/ يناير 2023، بحسب موقع "سكاي نيوز عربية".

كما أنها المرة الأولى منذ عام 2017 التي تتفوق فيها دولة أخرى على الأندية الإنكليزية، التي أنفقت 170 مليون يورو في "ميركاتو الشتاء".

وبشكل عام، كان الدوري الإنكليزي أكثر تحفظاً بعد موجة من عمليات الاستحواذ، لا سيما تحت قيادة تشلسي الذي انتقلت ملكيته إلى كونسورتيوم يقوده الأميركي تود بوهلي، أحد مالكي نادي لوس أنجلوس دودجرز للبيسبول.

وفي الاتجاه الآخر، حصلت البرازيل على أكبر قدر من رسوم الانتقالات، بنحو 233 مليون يورو.

وتم تسجيل 4716 آلاف صفقة على مستوى العالم بمبلغ إجمالي قدره 1.35 مليار يورو، أي أقل بنسبة 8.2% عما كان عليه في كانون الثاني/ يناير 2023، وهو ما يمثل، رغم ذلك، ثاني أعلى إجمالي في التاريخ لنافذة انتقالات شتوية.

ولدى اللاعبات، تم تحطيم رقم قياسي جديد بإنفاق 1.94 مليون يورو في كانون الثاني/ يناير 2024، بزيادة قدرها 165.5% مقارنة مع العام الماضي.