فيفا يقر تعديلات جديدة بقوانين كأس العالم 2026

شفق نيوز- زيورخ

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، يوم الخميس، مجموعة من التعديلات الجديدة، التي سيتم تطبيقها خلال بطولة كأس العالم 2026 بهدف تسريع وتيرة اللعب والحد من إضاعة الوقت وتعزيز الانضباط داخل الملعب.

وشملت التعديلات الجديدة، آلية استبدال اللاعبين، حيث يلتزم اللاعب المستبدل بمغادرة الملعب خلال مدة لا تتجاوز 10 ثوانٍ، وفي حال تجاوز هذه المدة يتعين على اللاعب البديل الانتظار لمدة دقيقة قبل الدخول، ما يجبر فريقه على اللعب بعشرة لاعبين مؤقتاً.

كما تضمنت التعديلات الرمية الجانبية وضربة المرمى، من خلال تطبيق مؤقت زمني قدره 5 ثوانٍ لتنفيذهما، وفي حال تجاوز الوقت المحدد يفقد الفريق الاستحواذ لصالح الفريق المنافس.

وفيما يتعلق بالاصابات داخل الملعب، سيتوجب على اللاعب الذي يتلقى العلاج داخل أرضية الملعب، الخروج والانتظار لمدة دقيقة بعد تلقيه العلاج قبل العودة إلى أرضية الملعب وفقاً للتعديلات الجديدة، باستثناء الحالات التي تكون نتيجة مخالفة من الخصم وحصل بسببها على بطاقة ملوّنة.

كما تم توسيع استخدام تقنية الفيديو (فار) لتشمل مراجعة القرارات الخاطئة المتعلقة بالركنيات أيضاً.

وأخيراً شملت التعديلات تنظيم آلية التعامل مع الحكم، بحيث يُسمح لقائد الفريق فقط بالتحدث مع الحكم لطلب التوضيح، في حين أن أي لاعب آخر يحاول محاورة الحكم أو الإحاطة به قد يتعرّض للحصول على بطاقة صفراء.

وقد جاءت هذه التعديلات في إطار سعي فيفا لتطوير اللعبة وتحقيق قدر أكبر من العدالة والانسيابية في المباريات.