"فيفا" يفرض عقوبة الحرمان من التعاقدات على 7 أندية عراقية لثلاث فترات انتقال

شفق نيوز - بغداد

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، فرض عقوبة الحرمان من التعاقدات على سبعة أندية عراقية، وذلك لثلاث فترات انتقال متتالية، وذلك على خلفية قضايا ونزاعات مالية وإدارية مرتبطة بملفات اللاعبين أو الالتزامات التعاقدية.

وشملت العقوبة الأندية التالية: أربيل والنجف والطلبة والفهد ونفط الوسط والديوانية والقاسم، بحسب ما ورد في قائمة العقوبات الصادرة عن الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وتأتي هذه العقوبات ضمن الإجراءات التي يعتمدها "فيفا" بحق الأندية غير الملتزمة بتنفيذ القرارات الصادرة عن الهيئات القضائية المتخصصة، ولا سيما المتعلقة بالمستحقات المالية أو النزاعات التعاقدية مع اللاعبين والمدربين .

وبموجب القرار، لن تتمكن الأندية المشمولة بالعقوبة من تسجيل لاعبين جدد أو ابرام تعاقدات محلية ودولية خلال فترات الانتقالات الثلاث المقبلة الى حين تسوية الملفات العالقة ورفع الحظر بشكل رسمي من قبل الاتحاد الدولي .

ويتوقع ان تؤثر هذه العقوبات على استعدادات الأندية للمواسم المقبلة، خاصة في ظل الحاجة الى تدعيم الصفوف وإجراء تعاقدات جديدة، الأمر الذي قد يفرض تحديات إدارية وفنية كبيرة أمام إدارات تلك الفرق.

وتسعى الأندية العراقية المعاقبة خلال الفترة المقبلة الى معالجة الملفات المالية والقانونية العالقة من أجل إنهاء العقوبات، واستعادة حقها في التعاقدات تفادياً لتأثيرات سلبية قد تنعكس على نتائجها ومشاركتها المحلية.

يذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم يحدث بشكل دوري قائمة الأندية الممنوعة من التعاقدات، استناداً الى مدى التزامها بتنفيذ القرارات الصادرة عن الجهات القضائية التابعة لـ"فيفا".