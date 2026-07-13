"فيفا" يغرم العراق 60 ألف دولار بسبب بطاقات المونديال

شفق نيوز- بغداد

تلقى الاتحاد العراقي لكرة القدم إشعاراً من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يتضمن فرض غرامة مالية بحق المنتخب الوطني، عقب مشاركته في بطولة كأس العالم 2026، التي استضافتها الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك.

وبلغت قيمة الغرامة 60 ألف دولار، بسبب البطاقات الانضباطية التي حصل عليها لاعبو المنتخب خلال منافسات البطولة، بواقع أربع بطاقات صفراء، بلغت قيمة الغرامة عن كل منها 10 آلاف دولار، فضلاً عن بطاقة حمراء مباشرة ترتبت عليها غرامة قدرها 20 ألف دولار، وذلك وفقاً للائحة الانضباط المعتمدة لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وكان المنتخب العراقي قد خاض منافسات البطولة ضمن المجموعة التاسعة إلى جانب منتخبات فرنسا وإنجلترا والسنغال، لكنه أنهى مشواره في دور المجموعات بعد تلقيه ثلاث هزائم متتالية، ليودع منافسات كأس العالم من الدور الأول.