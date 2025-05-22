"فيفا" يغرم الاتحاد العراقي على خلفية أحداث مباراة الكويت

شفق نيوز/ قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم، يوم الخميس، تغريم الاتحاد العراقي لكرة القدم مبلغ 2,000 فرنك سويسري، وذلك بسبب سلوك الجماهير خلال مباراة منتخبي العراق والكويت ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكاس العالم.

وذكر مصدر في الاتحاد العراقي لكرة القدم، لوكالة شفق نيوز، أن "قرارات انضباطية جديدة، صدرت عن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، تضمنت فرض عقوبات مالية ورياضية على الاتحادين الكويتي والعراقي، على خلفية أحداث مباراة جمعت المنتخبين ضمن التصفيات الاسيوية المؤهلة لكاس العالم 2026".

وتضمنت العقوبات، وفقا للمصدر، تغريم الاتحاد الكويتي 5 آلاف فرنك سويسري، إلى جانب إيقاف نيكولاس أنطونيو بيتزي، نجل المدرب، لمباراة واحدة مع غرامة مماثلة، بالإضافة إلى إيقاف الحارس عبد الرحمن الفضلي لثلاث مباريات وتغريمه 5 آلاف فرنك أيضًا.

كما طالت العقوبات الاتحاد العراقي، الذي فُرضت عليه غرامة مالية قدرها 2000 فرنك سويسري بسبب تصرفات جماهيره خلال المباراة.