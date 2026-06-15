"فيفا" يعوض الحكم الصومالي بمستحقاته المالية بعد استبعاده من المونديال

شفق نيوز- متابعة

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم صرف مكافأة مالية للحكم الصومالي عمر عرتن، رغم عدم مشاركته في إدارة مباريات نهائيات كأس العالم 2026.

وكان عرتن قد مُنع من دخول الولايات المتحدة الأميركية الأسبوع الماضي، على الرغم من اعتماده رسمياً من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم ضمن قائمة حكام البطولة، وذلك بعد خضوعه لاستجواب استمر 11 ساعة في مطار ميامي الدولي من قبل سلطات الهجرة، قبل أن يُبلَّغ بقرار منعه من دخول البلاد إثر عدم قبول جواز سفره الدبلوماسي وتأشيرة الدخول الممنوحة له لمرة واحدة.

وجاءت هذه التطورات بعد أيام من تصريحات أدلى بها كيث هاكيت، الرئيس السابق للجنة الحكام الإنجليزية، أعرب فيها عن أسفه الشديد لحرمان الحكم الصومالي من فرصة المشاركة في إدارة مباريات كأس العالم 2026، داعياً الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى تعويضه مادياً.

وقال هاكيت، في تصريحات لوسيلة إعلام رياضية بريطانية، إن الاتحاد الدولي "خذل حكماً كان على أعتاب إثبات كفاءته في أكبر حدث كروي على مستوى العالم".

وأضاف أن "حرمان حكم شاب من فرصة إدارة مباريات كأس العالم يُعد أمراً غير منصف، لا سيما أن الوصول إلى هذا المستوى يتطلب سنوات طويلة من العمل والاجتهاد".

وأشار إلى أن الحكام المشاركين في البطولة كانوا مرشحين للحصول على مكافآت تصل إلى نحو 74.5 ألف جنيه إسترليني (100 ألف دولار أميركي)، معرباً عن أمله في أن يبادر الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى صرف المكافأة المستحقة لعرتن تقديراً للظروف التي حالت دون مشاركته، ولدعم أسرته.