"فيفا" يعلن ترتيبات مباراة العراق والإمارات.. أعداد الجماهير وآلية الحسم في حال التعادل

شفق نيوز– بغداد

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الترتيبات النهائية الخاصة بمباراة العراق والإمارات ضمن الملحق الآسيوي، استناداً إلى القاعدة القانونية الدولية التي تتيح للضيوف نسبة 8% من سعة الملعب.

وتشمل الترتيبات تحديد عدد الجماهير المسموح بها في لقائي الذهاب والإياب، وآلية الحسم في حال تعادل المنتخبين.

ويقول مراسل وكالة شفق نيوز، إنه حُدد 36 ألف متفرج للجمهور الإماراتي مقابل 6 آلاف متفرج للجمهور العراقي في مباراة الذهاب، المقررة يوم 13 من الشهر المقبل في الإمارات على ملعب محمد بن زايد عند الساعة 8:00 مساءً.

أما في مباراة الإياب المقررة على ملعب البصرة الدولي يوم 18 من شهر تشرين الثاني / نوفمبر المقبل عند الساعة 7:00 مساءً، فقد خصص "فيفا" 59 ألف مقعد لمشجعي المنتخب العراقي مقابل 5 آلاف مقعد لمشجعي المنتخب الإماراتي.

وفي حال تعادل الفريقين في مباراة الذهاب بالإمارات، وتعادلهما في الوقت الأصلي لمباراة الإياب في البصرة، ستُمدد المباراة إلى الأوقات الإضافية، وإذا استمر التعادل تُحسم النتيجة عبر ركلات الترجيح لتحديد المتأهل إلى الملحق العالمي.

وكان اتحاد الكرة قد أكد أن مدرب المنتخب العراقي، الأسترالي غراهام أرنولد، سيصل إلى بغداد تزامناً مع استئناف منافسات دوري نجوم العراق يوم غدٍ الجمعة، مبيناً أن الاتحاد سيعقد اجتماعاً مهماً معه لمناقشة عدد من الجوانب المتعلقة بالمنتخب الوطني ضمن التحضيرات للمرحلة الأولى من الملحق الآسيوي.