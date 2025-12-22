"فيفا" يعتمد قائمة حكام العراق الدوليين لعام 2026

شفق نيوز- برن

أعلنت دائرة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يوم الاثنين، اعتماد أسماء حكام العراق الدوليين لعام 2026.

وضمت القائمة 6 حكام كرة القدم للساحات المكشوفة وثمانية حكام مساعدين بعد أن انضم إليهم مؤخراً محمد لؤي صبحي، كما ضمت القائمة حكمي تقنية الفيديو بعد أن انضم للقائمة لأول مرة الحكم العراقي فيد كريم، كما ضمت القائمة أربعة حكام لكرة الصالات وحكم للكرة الشاطئية.

وتألفت القائمة من أسماء الحكام الدوليين العراقيين:

أولاً: حكام الساحات المكشوفة:

1- مهند قاسم عيسى

2- زيد ثامر محمد

3- يوسف سعيد حسن

4- أحمد كاظم گاطع

5- علي حسين علي

6- محمد طارق أحمد

ثانياً: حكام مساعدين دوليين:

1- أحمد صباح قاسم

2- حيدر عبد الحسن علي العبيدي

3- أكرم علي جبار

4- حسين فلاح منشد

5- كرار عبد الكريم مجيد

6- أمير داود حسين

7- واثق مدلل عبيد

8- محمد لؤي صبحي

ثالثاً: حكام تقنية الفيديو:

1- محمد سلمان شبيب

2- فيد كريم حسن

رابعاً: حكام كرة الصالات:

1- هاوكار سالار

2- حسن محمد

3- رائد فتاح رشيد

4- محمد حميد

خامساً: حكام الكرة الشاطئية:

1- أكرم مهدي صالح