"فيفا" يعالج "تأخير اللعب" بضوابط جديدة في المونديال

أقر الاتحاد الدولي لكرة القدم مجموعة من الضوابط التنظيمية الجديدة التي ستطبق خلال منافسات كأس العالم 2026، في إطار جهوده الرامية الى تعزيز الانضباط داخل الملعب والحفاظ على انسيابية المباريات والحد من التوقفات ذات الطابع التكتيكي.

و بموجب التعليمات الجديدة، سيمنع اللاعبون من التوجه الى المنطقة الفنية للتحدث مع المدربين أثناء توقف اللعب لعلاج حراس المرمى أو تلقيهم الرعاية الطبية، وهي المواقف التي كانت تستغل في بعض الأحيان لعقد اجتماعات سريعة بين اللاعبين والأجهزة الفنية بهدف نقل التعليمات أو اجراء تعديلات تكتيكية خلال سير المباراة.

ويأتي هذا القرار ضمن حزمة إجراءات اعتمدها "فيفا" للحفاظ على النظام داخل المستطيل الأخضر وتقليص فترات التوقف غير الضرورية، بما يسهم في زيادة الوقت الفعلي للعب ويضمن استمرار المنافسة بوتيرة أكثر سلاسة وعدالة بين المنتخبات المشاركة.

وتندرج هذه التعديلات ضمن مساعي الاتحاد الدولي لتطوير قوانين اللعبة ومواكبة متطلبات البطولات الكبرى، لاسيما في النسخة المرتقبة من كأس العالم 2026 التي ستشهد تطبيق عدد من الإجراءات التنظيمية الهادفة إلى تحسين جودة المباريات وتعزيز تجربة الجماهير واللاعبين على حد سواء.