فيفا يطلق "كأس آسيان" لتعزيز كرة القدم في جنوب شرق آسيا

شفق نيوز– كوالالمبور

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، يوم الأحد، إطلاق بطولة جديدة لدول جنوب شرقي آسيا (آسيان)، في خطوة تهدف إلى تعزيز تطوير اللعبة في مختلف أنحاء المنطقة.

وجاء الإعلان خلال القمة السابعة والأربعين لآسيان في كوالالمبور، حيث وقّع رئيس فيفا جياني إنفانتينو مذكرة تفاهم متجددة مع كاو كيم هورن، الأمين العام لاتحاد دول جنوب شرقي آسيا.

وستحمل البطولة اسم "كأس فيفا آسيان"، وتضم المنتخبات الوطنية للدول الأعضاء في آسيان، بصيغة مستوحاة من كأس العرب التي نظمها فيفا لأول مرة عام 2021.

وقال إنفانتينو إن البطولة ستكون "إضافة رائعة لكرة القدم في المنطقة"، مضيفاً أن "كأس فيفا آسيان" تهدف إلى توحيد الدول وتعزيز مستوى المنتخبات الوطنية ودعم تطوير اللعبة في جنوب شرقي آسيا.

وأوضح فيفا أنه سيعمل مع الشركاء الإقليميين، بمن فيهم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم واتحاد آسيان والاتحادات الأعضاء ذات الصلة، لوضع اللمسات الأخيرة على شكل البطولة وآليات تنظيمها.