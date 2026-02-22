فيفا يصدر تعليماته لموقعة العراق في ملحق المونديال

شفق نيوز- بغداد

تترقب الجماهير العراقية المواجهة الحاسمة لمنتخبها الوطني في الملحق العالمي المؤهل إلى كأس العالم 2026، حين يلتقي الفائز من مباراة بوليفيا أو سورينام، في لقاء مرتقب يُقام على ملعب مونتيري، يوم 31 آذار المقبل عند الساعة السادسة فجراً بتوقيت بغداد، في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، آخر التحديثات الخاصة بالتعليمات المعتمدة للمواجهة، والتي ستُقام بنظام خروج المغلوب من لقاء واحد، بحيث يُحسم التأهل مباشرة في هذه المباراة.

ووفق التعليمات، ففي حال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل، سيتم اللجوء إلى شوطين إضافيين لمدة 30 دقيقة، مع السماح بإجراء تبديل سادس خلالهما، قبل الاحتكام إلى ركلات الترجيح إذا استمر التعادل حتى نهاية الأشواط الإضافية.

وفي ما يتعلق بالعقوبات، فإن البطاقات الصفراء التي قد يحصل عليها لاعبو المنتخب في هذه المباراة لن تُرحّل إلى نهائيات كأس العالم في حال تحقق التأهل، فيما تبقى البطاقات الحمراء خاضعة للوائح الانضباط المعمول بها لدى"فيفا"، وقد تمتد آثارها وفق الأنظمة المعتمدة.

وبشأن الجماهير، جرى تحديد أماكن المشجعين العراقيين في الملعب، حيث سيحصلون على ما يقارب نصف مدرجات ملعب مونتيري، في موقع قريب من أرضية الميدان، وعلى مسافة تُقدّر بنحو خمسة أمتار من لاعبي أسود الرافدين.

وكان العراق قد بلغ الملحق العالمي عقب تفوقه على منتخب الإمارات لكرة القدم بنتيجة 2-1 إياباً في المباراة التي أُقيمت على ملعب ملعب البصرة الدولي، بعدما انتهى لقاء الذهاب بالتعادل 1-1، ليحسم التأهل بمجموع المباراتين (3-2).