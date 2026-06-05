فيفا يرفع "مكافآت الأندية" للاعبيها المشاركين في كأس العالم

شفق نيوز- بغداد

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، يوم الجمعة، عن تخصيص 250 مليون دولار ضمن برنامج دعم الأندية، توزع على أساس يومي للأندية التي يشارك لاعبوها في بطولة كأس العالم، حيث تحصل الأندية على نحو 5,000 دولار عن كل لاعب مدرج في قائمة منتخبه، مع احتساب المبلغ وفق مدة بقائه ومشاركته في البطولة.

كما رصد فيفا 100 مليون دولار إضافية للأندية التي تسمح للاعبيها بالمشاركة في تصفيات كأس العالم 2026، على أن يتم توزيعها بحسب عدد المباريات التي خاضها كل لاعب مع منتخبه.

وبالنظر إلى إقامة 905 مباريات في التصفيات على مستوى العالم، يقدر العائد بحوالي 2,360 دولاراً لكل لاعب عن كل مباراة يشارك فيها.