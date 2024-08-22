"فيفا" يرفع الحظر عن نادي "القاسم"

شفق نيوز/ رفع الاتحاد الدولي لكرة القدم الحظر عن نادي القاسم الرياضي ليتمكن النادي من تسجيل لاعبيه الجدد بشكل رسمي.

وقال المدير الاعلامي للنادي نوفل الجنابي لوكالة شفق نيوز؛ إن "إدارة النادي تمكنت من رفع الحظر المفروض على تسجيل اللاعبين من قبل "فيفا"بعد دفع ما بذمتها للمحترف الأردني الذي تعاقد مع النادي الموسم الماضي".

وأضاف الجنابي؛ أن "الادارة أغلقت ملف الأردني محمود جمال بشكل نهائي ، ورفع الحظر عن تسجيل اللاعبين المفروض عليه من الفيفا".

وكان الاتحاد الدولي قرر حظر اندية الشرطة واربيل والقاسم والحدود وكربلاء، حيث جاء الحظر مؤقت لجميع الاندية باستثناء كربلاء الذي تم حظره من تسجيل اللاعبين لفترتين (موسم كامل) وذلك لأسباب مالية وعدم تسديد مستحقات لاعبين تم التعاقد معهم.