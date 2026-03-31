"فيفا" يرفض نقل مباريات إيران ويؤكد إقامتها في الملاعب الأميركية

شفق نيوز- زيورخ

رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يوم الثلاثاء، طلب إيران نقل مباريات دور المجموعات في كأس العالم 2026 من الولايات المتحدة إلى المكسيك، مؤكداً إقامة المباريات وفق الجدول المحدد مسبقاً.

وقال رئيس "فيفا" جياني إنفانتينو، عقب اجتماع مجلس إدارة الاتحاد، إن جدول مباريات البطولة الذي أُعلن في ديسمبر الماضي سيبقى دون تعديل، مع الالتزام بإقامة كأس العالم في موعدها.

وجاء الطلب الإيراني بعد تأكيد مسؤولين حكوميين ورياضيين صعوبة سفر المنتخب إلى الولايات المتحدة في ظل الأزمة السياسية بين إيران وأميركا، ما دفعهم للمطالبة بنقل المباريات.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب الإيراني مباراتين على ملعب "لوس أنجلوس رامز" في إنغلوود، إلى جانب مباراة أخرى في مدينة سياتل ضمن منافسات دور المجموعات.

وشدد إنفانتينو على أن كرة القدم تلعب دوراً مهماً في دعم السلام، مؤكداً أن "فيفا" لا يمكنه حل النزاعات الجيوسياسية، وذلك في تعليق عام دون الإشارة بشكل مباشر إلى إيران.

وكان إنفانتينو قد قدم في ديسمبر الماضي جائزة سلام خاصة إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال مراسم قرعة كأس العالم، مجدداً التأكيد أن "فيفا" لا يمتلك صلاحية التدخل في النزاعات السياسية الدولية.