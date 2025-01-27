فيفا يرفض إقامة مباراة العراق وفلسطين في رام الله

شفق نيوز/ رفض الاتحاد الدولي لكُرةِ القدم (FIFA)، إقامةِ مباراةِ المنتخبِ العراقي أمام نظيره الفلسطينيّ في ملعبِ (فيصل الحسيني الدولي) بمدينةِ رام الله الفلسطينيّة، ضمن الجولةِ الثامنة من تصفياتِ المجموعةِ الآسيويّة الثانية المؤهلة لنهائياتِ كأس العالم 2026، وفق ما أعلنه الاتحادُ العراقيُّ لكُرةِ القدم اليوم الاثنين.

وقال الاتحاد العراقي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "(FIFA) طالبَ الاتحادَ الفلسطينيَّ لكُرةِ القدم بإقامةِ مباراةِ منتخبنا الوطنيّ ومستضيفه الفلسطينيّ في ملعبٍ مُحايدٍ، على أن لا يكون ضمن ملاعب منتخباتِ دول المجموعةِ الثانية".

وأوضح الاتحاد العراقي، أن "ما تناولته عددٌ من وسائل الإعلامِ مؤخراً بخُصوصِ تحديدِ ملعبِ المباراة هو غيرُ صحيحٍ تماماً، ولا يمتُ للحقيقةِ بصلةٍ".

ودعا الاتحاد جميع المواقعِ والمنصاتِ الإلكترونيةِ والوكالاتِ إلى "تَوخيَّ الدقةِ في نقلِ المعلومة في هذه الفترةِ بالتحديد، كونها مهمة ومؤثرة، ويتطلب من الجميعِ مساندةِ المنتخبِ الوطنيّ العراقيّ، ودعمه بمختلفِ المستوياتِ سواء كان ذلك دعماً إعلامياً أم جماهيرياً، والوقوف مع أُسُودِ الرافدين في المُهمةِ الوطنيّةِ المُرتقبةِ في الجولتين المُقبلتين، ومواجهته أمام منتخبي الكويت وفلسطين".