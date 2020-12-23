"فيفا" يرسل النسخة الأخيرة من النظام الداخلي لانتخابات اتحاد القدم العراقي

شفق نيوز/ تلقت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الاربعاء، النسخة الأخيرة المُرسلة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من لوائح ومدونة الانتخابات قبل التصديق عليها بشكل نهائي.

وجاءَ في رسالة الاتحاد الدولي "فيفا"، واطلعت عليها وكالة شفق نيوز، أنه تمت الموافقة على النسخة الأخيرة من لوائح ومدونة انتخابات الاتحاد العراقي لكرة القدم والتي وافق عليها الاتحادان الدولي والآسيوي، وتجب ترجمتها إلى اللغتين العربية والكردية، وإرسالها إلينا قبل تاريخ 2021/1/6 لمراجعتها والتصديق عليها .

وأضافَ الاتحاد الدولي في رسالته: نؤيد تسلم رسالة ممثل الحكومة العراقية بشأن التقدم الحاصل في قانون الاتحادات الرياضية، ونطلبُ من الهيأة التطبيعية متابعة الأمر لكي يتم التصديق على القانون المذكور بعد إدخال مقترحات الاتحادين الدولي والآسيوي، وإعلامنا بذلك بأسرع ما يمكن .

وثمنَ الفيفا الجهودَ العظيمة للهيأة التطبيعية لإصلاح وتحسين الهيكل الإداري للاتحاد العراقي لكرة القدم، وما تم انجازه لغاية الآن، وأنه سوف يشجع الاتحاد العراقي على مواصلتنا بالمعلومات عن تقدم قانون الاتحادات الرياضية .