فيفا يحظر نوروز من تسجيل أي لاعب جديد

شفق نيوز- السليمانية

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يوم الخميس، حظر نادي نوروز من تسجيل لاعبين جدد محليا ودوليا بسبب قضية المدرب المساعد جواو فيلبي فيسنتي سيلفانو التي كسبها ضد النادي.

وذكر مصدر في إدارة النادي لوكالة شفق نيوز، ان "الادارة تسلمت اليوم قرارا من الاتحاد الدولي لكرة القدم لصالح المدرب البرتغالي المساعد للمدرب الأول السابق جورفان فييرا"، مبينا ان "القضية التي رفعها المدرب البرتغالي المساعد جواو، جاءت بسبب عدم تسلم رواتبه لعدة أشهر، اضافة الى جزء من قيمة عقده".

واشار الى ان "ادارة نادي نوروز ستسدد ما بذمتها للمدرب وستستأنف القرار لدى الاتحاد الدولي لرفع العقوبة لتسوية الأمور المالية"، لافتا الى ان "ذلك سيتم بأسرع وقت".

وكانت إدارة نادي نوروز، قد اقالت مدرب الفريق جورفان فييرا ومساعده بعد النتائج السلبية التي خرج بها الفريق في دوري نجوم العراق، وسمت المدرب قحطان جثير بدلا عنه .