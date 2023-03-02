فيفا يجري تعديلات على قوانين كرة القدم.. "إهدار الوقت" من المحرمات

شفق نيوز / أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عزمه طرح مقترحات عدة لتغيير بعض القوانين المعتادة في اللعبة الأكثر شعبية بالعالم، كمحاولة للتطوير.

وبدأ رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، عقب مونديال قطر 2022 الحديث عن ظاهرة إهدار الوقت في المباريات، والتي يجب الحد منها، لأنها تمثل كارثة لكرة القدم الحالية.

وفي اجتماع مع مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم IFAB -الجهة المسؤولة عن سن قوانين كرة القدم- الأسبوع المقبل، سيتم الحديث عن التقليل من إهدار أي وقت، وتقليل مدة الاحتفالات بالأهداف، فلن يتم السماح للفريق المسجل، بتجاوز دقيقة واحدة بعد الهدف، وذلك بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا".

وأوضحت الصحيفة أن وقت المباراة سوف يتغير ولن يكون 90 دقيقة، كما سيتم التأكيد على إلغاء أي هدف حال تواجد لاعب من دكة البدلاء داخل الملعب، تجنبا لتكرار ما حدث في نهائي كأس العالم الماضي.

هذا وسيتم إعادة النظر في قانون التسلل، الذي تم الحديث عنه بالفعل في اجتماعات سابقة لـ IFAB، فلا يعتبر اللاعب في موقف تسلل عندما يستلم الكرة من الخصم الذي لعب الكرة عمدا، وفقا لبعض المؤشرات.

وما حدث في كأس العالم بقطر، من حارس الأرجنتين، إيميليانو مارتينيز، فتح ملف قاعدة أخرى، فسيتم منع حارس المرمى من تشتيت انتباه اللاعب المسدد، في ضربات الجزاء، كما سيحصل الحكم الرابع على فرصة أكبر لمساعدة حكم الساحة في القرارات المعقدة.

وفي حال تمت الموافقة على هذه التعديلات، فسوف تدخل حيز التنفيذ من موسم 2023-2024 وتحديدا بداية من يوليو المقبل.