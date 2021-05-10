فيفا يجدد الثقة بالتطبيعية: ستعمل كلجنة انتخابية وقراراتها ملزمة

شفق نيوز/ أرسل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يوم الاثنين، رسالة الى الهيأة التطبيعية تضمنت التأكيد على ان التطبيعية سوف تعمل كلجنةٍ انتخابية في الانتخابات المقبلة للاتحاد العراقي لكرة القدم وقراراتها نهائية وملزمة.

وقال الاتحاد الدولي في الرسالة التي وجهها لرئيس التطبيعية اياد بنيان، ووردت لوكالة شفق نيوز، "لقد لاحظنا خلال مؤتمر الاتحاد العراقي لكرة القدم للهيئة العامة ، ان أعضاء الاتحاد العراقي قدموا ووافقوا على بعض التعديلات الإضافية على النظام الأساسي للاتحاد، وبالخصوص إزالة المحتوى الأصلي للمادة (٨٦) الفقرة (٧) والتي نصت على ((انتخابات اللجنة التنفيذية التي ستقام بعد اعتماد النظام الأساسي فإن اللجنة التطبيعية سوف تعمل كلجنةٍ انتخابية كما هو معروف في القانون، وأي استئناف ضد أي قرار للجنة التطبيعية له علاقة بالانتخابات سوف يحال على محكمة كاس)).

واضاف، "يود الاتحادان الدولي والآسيوي الطلب من التطبيعية أن تضمن، وأن تتبنى الاتحادات الفرعية الـ١٧ نظامًا أساسًا جديدًا اعتمادًا على مسودة النظام الأساسي للاتحادات الفرعية التي وفرها الاتحادان الدولي والآسيوي، بتاريخ (٢٠٢١/٥/٣١)، بأن الانتخابات تنظم وتجرى من قبل اللجنة التطبيعية لكل الاتحادات الفرعية بعد المصادقة على نظامها الأساسي الجديد، نود أن تبقوا متأكدين أن الاتحادين الدولي والآسيوي سيراقبان تطبيق المهمات المذكورة آنفا.