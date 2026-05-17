فيفا يتلقى شروط إيران للمشاركة بكأس العالم ويعد بتلبيتها

تلقى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، يوم الأحد، الشروط الإيرانية العشرة مقابل ضمان مشاركتهم في مونديال العالم المقرر في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك منتصف الشهر المقبل.

وتتمثل الشروط الإيرانية العشرة، بـ"منح التأشيرات للجماهير، واللاعبين دون استثناء، واحترام طاقم المنتخب الوطني، وعلمه، ونشيده الوطني خلال البطولة، بالإضافة إلى توفير إجراءات أمنية مشددة في المطارات والفنادق والطرق المؤدية إلى الملاعب التي سيخوضون فيها مبارياتهم، واقتصار طرح الاسئلة المتعلقة بالجانب الرياضي فقط

واستمع مسؤولو "فيفا" إلى المطالب الإيرانية وقدموا حلولا لكل منها، معربين عن أملهم في مشاركة المنتخب الإيراني بالمونديال "دون مشكلات وتحقيق نتائج مميزة".

من جانبه، وصف الأمين العام لـ"فيفا" الاجتماع بأنه "مثمر وبنّاء"، مشيرا إلى استمرار الحوار بين الجانبين، لكنه تجنب الخوض في تفاصيل القضايا المتعلقة بتأشيرات الدخول والإجراءات الأمنية.