"فيفا" و"كاف" و"الأوغندي" يوافقون على ودية العراق في بغداد

شفق نيوز / أكد المنسق الإعلامي للمنتخب العراقي، محمد عماد، يوم الأحد، اللقاء الودي المرتقب مع المنتخب الأوغندي في بغداد، جاء بعد موافقة الاتحادات الدولي والإفريقي والأوغندي.

وسيقام اللقاء الودي، في ملعبِ المدينة الدولي بالعاصمة بغداد، في 21 كانون الثاني الجاري، ضمن إطار استعدادات المنتخب لاستكمال مشواره في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم.

وقال عماد، لوكالة شفق نيوز، إن "اللقاء الودي لم يأت بسهولة إلا بعد جهود مكثفة بذلها وزير الشباب والرياضة، رئيس الاتحاد عدنان درجال، وأن الأخير تمكن من الحصول على موافقة الاتحاد الدولي، وكذلك موافقة الاتحادين الإفريقي والأوغندي لخوض المباراة في العاصمة بغداد".

وأوضح أن "المباراة تأتي ضمن إطار تحضيرات المنتخب الوطني لمواجهتي إيران في الـ27 من الشهر الحالي، ومنتخب لبنان في الأول من شباط المقبل، وكذلك ضمن مساعي الاتحادِ لرفع الحظر عن ملاعب العاصمة بغداد".

يشار إلى أن المنتخب العراقي لكرة القدم، سيجتمع في العاصمة بغداد، بدءاً من 17 كانون الثاني الجاري، تحت إشراف المدرب بيتروفيتش.