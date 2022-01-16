فيفا والاتحاد السويدي يعرقلان صفقة شتوية لدهوك

شفق نيوز / اعترض الاتحادان الدولي والسويدي لكرة القدم، على ذهاب لاعب نادي دالكورد السويدي هارون أحمد إعارة ضمن التنقلات الشتوية الى صفوف نادي دهوك.

وذكر ممثل نادي دالكورد السويدي، هزار معروف، لوكالة شفق نيوز، أن "القانون الجديد للاتحادين الدولي والسويدي لكرة القدم، يمنعان نقل اللاعب لمرتين خلال التنقلات الشتوية".

وأضاف معروف، أن "الإجراءات الإدارية لنقل (هارون أحمد) بنظام الإعارة إلى نادي دهوك، أظهرت أن القانون الجديد يمنع نقل اللاعب لمرتين في التنقلات الشتوية".

وقدم ممثل نادي دالكورد السويدي، اعتذاره لجمهور وإدارة نادي دهوك، معربا عن دعم النادي الكامل لـ"إدارة نادي دهوك وتقديم الأفضل في المستقبل القريب".