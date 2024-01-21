"فيفا" بصدد تشديد العقوبات ضد الإساءات العنصرية تجاه اللاعبين

شفق نيوز/ أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، غياني إنفانتينو، يوم الأحد، على ضرورة تشديد العقوبات على الفرق التي تصدر من مشجعيها إساءات عنصرية، وذلك على خلفية حادثتين وقعتا أمس السبت.

وتعرض كيسي بالمر، لاعب كوفنتري سيتي، لإيماءة عنصرية خلال مواجهة شيفيلد وينزداي، بينما خرج لاعبو ميلان تضامناً بعد أن أبلغ مايك مينيان عن أصوات قرد من قسم من مشجعي أودينيزي، بحسب موقع "إرم نيوز" الإماراتي.

وفي منشور على منصة "X"، قال إنفانتينو إنه يرى أن تكون هناك عقوبات أكثر صرامة على الأندية التي يرتكب مشجعوها إساءة عنصرية.

وجاء في البيان الذي نشره إنفانتينو نيابة عن الاتحاد الدولي: "الأحداث التي وقعت في أودينيزي وشيفيلد يوم السبت بغيضة تماماً وغير مقبولة على الإطلاق، لا يوجد مكان للعنصرية أو أي شكل من أشكال التمييز، سواء في كرة القدم أو في المجتمع، اللاعبون المتأثرون بأحداث السبت يحظون بدعمي الكامل".

وأضاف "نحتاج من جميع أصحاب المصلحة المعنيين إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة، بدءاً من التعليم في المدارس حتى تفهم الأجيال القادمة أن هذا ليس جزءاً من كرة القدم أو المجتمع".

وتابع "بالإضافة إلى العملية المكونة من ثلاث خطوات (إيقاف المباراة، إعادة إيقاف المباراة، إلغاء المباراة)، يتعين علينا تنفيذ عقوبة تلقائية للفريق الذي ارتكب مشجعوه العنصرية وتسببوا في إلغاء المباراة، وكذلك حظر الملاعب في جميع أنحاء العالم، واتهامات جنائية للعنصريين".

وأكد إنفانتينو "يظهر الفيفا وكرة القدم تضامنهما الكامل مع ضحايا العنصرية وأي شكل من أشكال التمييز، مرة واحدة وإلى الأبد: لا للعنصرية! لا لأي شكل من أشكال التمييز".

وأبلغ كيسي بالمر الحكم أنتوني باكهاوس أن أحد المشجعين قام بإيماءات تجاهه، ما أدى إلى توقف اللعب.

وبدا اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً منزعجاً بعد صافرة نهاية المباراة، وتحدث بالمر عن الإساءة وكتب: "أشعر بخيبة أمل حتى لو اضطررت إلى المجيء إلى هنا وكتابة هذا".

وأضاف: "العنصرية وصمة عار، ليس لها مكان في العالم، ناهيك عن كرة القدم، أنا أسود وفخور، سأكون صادقًا، يبدو أن الأمور لن تتغير أبدًا، بغض النظر عن مدى صعوبة محاولتنا".

وأكد: "اللذان يصدران أصوات "القرد" لا يحددان قاعدة المعجبين أنا أقدر كل الحب والدعم الذي تلقيته".