فيصل غازي رئيساً لأولمبية الديوانية

شفق نيوز / أجرت اللجنة الانتخابية المكلفة بإجراء انتخابات فروع اللجنة الأولمبية في المحافظات، يوم الخميس، المؤتمر الانتخابي لفرع اللجنة الأولمبية في الديوانية.

هذا وأفرزت انتخابات الهيئة الإدارية لفرع اللجنة الأولمبية في محافظة الديوانية، التي أجريت يوم الخميس، عن فوز فيصل غازي بمنصب الرئيس وحسين جابر بمنصب نائب الرئيس، وصبا شاكر فرحان ممثلة للعنصر النسوي.

وذكر أمين عام اللجنة الأولمبية العراقية، هيثم عبد الحميد، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "رئيس اللجنة الأولمبية شكّل لجنة ثلاثية تألفت لهذا الغرض من مدير القسم القانوني علي البدري، ومعاونه ليث خضر جاسم، وأسعد ارزيج".

وأضاف عبد الحميد، أن "اللجنة المشرفة على الانتخابات أقامت اليوم مؤتمراً انتخابياً لفرع اللجنة الأولمبية في محافظة الديوانية، وفق النظام الداخلي لفروع اللجنة الأولمبية المعدّل، والذي أقرّته الجمعية العامة للجنة الأولمبية في مؤتمرها الاستثنائي الأخير العام المنصرم".

وأكد أمين عام اللجنة الأولمبية العراقية، أن "اللجنة ستواصل عملها في إجراء انتخابات جميع فروع اللجنة الأولمبية في محافظات البلاد كافة".