فيصل خالد يتحدى الأبطال ويصنع المجد لتنس العراق في البحرين

شفق نيوز- المنامة

حقق نجم منتخب العراق لفئة دون 16 سنة، اللاعب فيصل خالد، فوزاً على مصنف لبنان الأول في لعبة التنس.

وقال سيف العگيلي، رئيس الاتحاد العراقي للتنس، لوكالة شفق نيوز، إن لاعب المنتخب العراقي فيصل حقق انتصاراً لافتاً بعد فوزه في مباراة ماراثونية مثيرة استمرت لأكثر من ساعتين ونصف، على المصنف الأول اللبناني طارق الحاصل، ضمن منافسات بطولة ITF.

وأضاف أن فيصل أظهر روحاً قتالية عالية ومستوى فنياً مميزاً، ليؤكد أنه أحد أبرز المواهب الصاعدة في التنس العراقي.

وأوضح أن هذا الفوز الكبير قاد لاعب المنتخب فيصل إلى التأهل للدور ربع النهائي من بطولة النخبة العربية المقامة حالياً في مملكة البحرين، وسط إشادة واسعة بأدائه وشجاعته داخل الملعب.

وفي مواجهة أخرى ضمن المنافسات وللفئة ذاتها، تعرض اللاعب العراقي مزن هيمن إلى خسارة أمام اللاعب الأردني أمير بنتيجة 6-0 و6-1، ليغادر البطولة بعد هذا اللقاء.