فيروس كورونا يمزق شباك المنتخب العراقي لكرة القدم

شفق نيوز/ أثبتت الفحوصات الطبية الأخيرة التي أجريت لوفد المنتخب العراقي لكرة القدم، تشخيص إصابتين جديدتين بفيروس كورونا.

وقال المنسق الإعلامي للمنتخب هشام محمد لوكالة شفق نيوز، "تم تأكيد إصابة حارس منتخبنا الوطني، جلال حسن، بفيروس كورونا، بالإضافة إلى المدرب المساعد، السلوفيني التش، الذي تأكدت هو الآخر إصابته بالفيروس، وتمَ نقل المصابين إلى مكان العزل الصحي في دولة الإمارات العربية المتحدة، لتلقي العلاج حسب البروتوكول الصحي المعتمد هناك".

وأضاف محمد "الحارس جلال حسن سيغيب عن قائمة منتخبنا الوطني لمباراة اليوم أمام اوزبكستان في المباراة الودية الثانية لأسود الرافدين بعد جائحة كورونا، كما سيغيبُ المدرب المساعد عن الوجود مع الملاك التدريبي في المباراة.

وضربَ "كورونا" خمسة لاعبين من المنتخب العراقي منذ التجمع الذي أقيم في بغداد، وهم كل من علاء عبد الزهرة وحسين علي ومحمد رضا واحمد إبراهيم وجلال حسن.