فيديو.. 3 مصابين من نادي الشرطة بأعمال الشغب في الديوانية

شفق نيوز/ أكد وفد نادي الشرطة الرياضي، مساء اليوم الاربعاء، إصابة مساعد مدرب الفريق الكروي وأحد اللاعبين والإداريين، بأعمال الشغب من قبل جمهور نادي الديوانية.

وأبلغ وفد النادي وكالة شفق نيوز، أن مساعد مدرب الفريق حسين عبد الواحد، واللاعب محمد داود، واحد ادارييّ الفريق، أصيب بجروح جراء تعرضهم للضرب بالحجارة والشظايا الزجاج التي ألقاها جمهور فريق الديوانية عقب انتهاء المباراة.

وأكد الوفد أنه على الرغم من تمكنه من مغادرة ملعب الديوانية بصعوبة بالغة وتحت حراسة أمنية مشددة، إلا أنهم ما زالوا حتى الان محاصرين داخل مدينة الديوانية رغم مضي أكثر من ساعتين على انتهاء المباراة حيث قطع الجمهور الطرق أمام الحافلة التي تقل الوفد.

وجرت اليوم في الساعة الخامسة عصراً على ملعب الديوانية مباراة جمعت أصحاب الأرض والجمهور مع فريق الشرطة متصدر الدوري الممتاز، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، إلا أن هذه النتيجة لم تغير من مصير فريق الديوانية الذي سيهبط إلى دوري الدرجة الاولى في حال إقرار الاتحاد العراقي لكرة القدم، بهبوط الفرق الأخيرة في التسلسل، وهي سامراء بالمركز 20، والميناء بالمركز 19، وامانة بغداد بالمركز 18، والديوانية بالمركز 17.

وعقب انتهاء المباراة حاصرت جماهير نادي الديوانية لاعبي نادي الشرطة داخل ملعب الديوانية، ما اضطر قوات مكافحة الشغب للتدخل واستخدام "الماء الحار" لتفريقهم.

وأكد شهود عيان لوكالة شفق نيوز، اصابة المدرب المساعد لفريق الشرطة حسين عبد الواحد بـ"كتفه".

وقام جمهور الديوانية بعد لقاء الشرطة والديوانية بتكسير زجاج حافلة نادي الشرطة.

وكان وزير الداخلية ارسل اعداداً كبيرة من قوات الداخلية لتأمين الحماية للاعبي الشرطة ومع كل ذلك لم يسيطروا على الجمهور الديواني.

تجدر الإشارة إلى أنه في الموسم السابق من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم 2020-2021 التقى فريق الديوانية مع فريق الشرطة في مرحلة الإياب، وعندها تعرض وفد فريق الديوانية لاعتداءات من جمهور نادي الشرطة.