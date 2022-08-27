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فيديو.. وفد "خليجي 25" يطلع على استعدادات البصرة لاحتضان البطولة ويعود بانطباع جيد

Category: ريـاضة

Date: 2022-08-27T18:08:28+0000
فيديو.. وفد "خليجي 25" يطلع على استعدادات البصرة لاحتضان البطولة ويعود بانطباع جيد

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم السبت، أن الوفد الخليجي المكلف بالاطلاعِ على المنشآت الرياضيةِ التي تستضيف خليجي ٢٥ في البصرة، زار المدينة الرياضية وملعب الميناء للاطلاع على جاهزيتها.

وذكر الاتحاد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الوفد الخليجي يرافقه الأمين العام للاتحادِ العراقي محمد فرحان، زار يوم أمس الجمعة المدينة الرياضية، واليوم زار ملعب الميناء، كان انطباعه جيداً.

وأشار إلى أن الوفد الخليجي طالب المهندسين العاملين في وزارة الشباب والرياضة ببذلِ المَزيد من الجهودِ لإكمال الأعمال في الأوقات المحددة.

وأكد فرحان إلى أن المهندسين صمموا على إنجازِ المتطلباتِ المشخصة في التوقيتاتِ التي تم تحديدها مسبقاً، وإزاء ذلك فإن الأمورَ تسير بصورة مطمئنة لإقامةِ خليجي ٢٥ في البصرة.

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