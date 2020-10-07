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فيديو.. وفاة مدرب فريق مصري على أرض الملعب

Category: ريـاضة

Date: 2020-10-07T17:32:54+0000
فيديو.. وفاة مدرب فريق مصري على أرض الملعب

شفق نيوز/ وثق مقطع فيديو لحظة وفاة مدرب فريق أهلي فارسكور المصري على أرض الملعب، أمام أعين لاعبيه، ومن بينهم نجله، خلال مباراة أمام "الروضة".

وانتشر عدد من مقاطع الفيديو والصور التي وثقت الواقعة، حيث سقط مدرب نادي أهلي فارسكور، أكرم حفيلة، على أرض الملعب خلال المباراة المؤهلة للتصفيات النهائية لدوري القسم الثالث.

وتعرض المدرب لأزمة قلبية أثناء الشوط الأول، وحاول بعض اللاعبين إنعاشه، فيما صرخ البعض للمطالبة بالاتصال بالإسعاف بشكل سريع.

ومع تأخر وصول سيارة الإسعاف وعدم تمكنهم من إنعاش المدرب، قام بعض اللاعبين بحمل المدرب والخروج بسرعة من أرض الملعب لنقله إلى المستشفى، فيما أجهش آخرون في البكاء، من بينهم نجله الذي يلعب أيضا في صفوف الفريق.




والثلاثاء، نشرت صفحة نادي أهلي فارسكور على فيسبوك، نعيا جاء فيه: "ينعى المهندس محمد عسيلي رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، وأعضاء مجلس الإدارة، فقيد الشباب الكابتن أكرم حفيلة المدرب القدير ومدير النادي السابق. إنا لله وإنا إليه راجعون. خالص العزاء للأسرة الكريمة وللفقيد الرحمة وللأهل الصبر والسلوان".



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